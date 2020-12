Comment la Côte d’Ivoire s’est réinvitée sur le marché de la dette obligataire

Alors que les dettes africaines sont plus que jamais au centre du débat, la Côte d’Ivoire a levé un milliard d’euros d’eurobonds fin novembre. Décryptage.

5 %. C’est le taux, historiquement bas, que la Côte d’Ivoire a décroché lors de sa sortie du 23 novembre sur les marchés internationaux. L’émission, qui a permis au pays de lever 1 milliard d’euros, a été largement sursouscrite (plus de 5 milliards d’euros d’intentions d’achat), malgré un contexte de regain d’inquiétude autour des dettes africaines.

Initialement prévue au 2e trimestre 2020, cette sortie avait été repoussée du fait de la crise sanitaire, et son annulation a un temps été envisagée.

Moment propice

Relancée par Alassane Ouattara après la présidentielle du 31 octobre, elle a cependant dû attendre que s’apaisent les tensions engendrées par le scrutin – marqué par des violences qui ont fait 87 morts et une centaine de blessés – et notamment la rencontre de réconciliation du 11 novembre entre Alassane Ouattara et son opposant Henri Konan Bédié.