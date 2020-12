Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé évoque son « retour » avec Laurent Gbagbo

L’ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, a évoqué dimanche son « retour » en Côte d’Ivoire avec Laurent Gbagbo, qui a annoncé vendredi avoir obtenu son passeport et vouloir rentrer en décembre.

Comme l’ex-président ivoirien, Charles Blé Goudé, 48 ans, a été acquitté de crimes contre l’humanité en première instance par la Cour pénale internationale (CPI) et attend, en liberté conditionnelle à La Haye, un éventuel procès en appel.

« Le président Gbagbo a personnellement tenu à me donner de vive voix l’information (de la délivrance de son passeport, NDLR), (il) a pris sur lui la responsabilité d’ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie », écrit Charles Blé Goudé dans un communiqué dimanche 6 décembre. Une porte de retour vers Abidjan s’ouvre pour nous ».

« Son retour (à Laurent Gbagbo, NDLR) en terre natale pourra grandement contribuer à l’apaisement de la situation socio-politique altérée », a-t-il estimé, saluant un « acte républicain et fraternel des autorités ivoiriennes ».

Un retour en décembre ?

Laurent Gbagbo a reçu, vendredi 4 décembre en fin de matinée et en présence de son avocate Me Habiba Touré, ses deux passeports des mains de la cheffe de cabinet du ministre ivoirien des Affaires étrangères et de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire à Bruxelles. La délivrance de ces documents, un diplomatique et un ordinaire, avait été actée par le président Alassane Ouattara début novembre.

Dans un communiqué, Me Habiba Touré a précisé que l’ancien chef de l’État envisageait désormais de rentrer en Côte d’Ivoire avant la fin de l’année 2020. « Il a désigné à cet effet Assoa Adou pour approcher les autorités compétentes afin d’organiser son retour dans la quiétude, conformément à son statut d’ancien président de la République », avait-elle expliqué.