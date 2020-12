RDC : Joseph Kabila contraint de reporter son voyage à Lubumbashi

Joseph Kabila ne s’est pas rendu à Lubumbashi comme prévu. Un report de dernière minute réclamé par les autorités, alors que le président Félix Tshisekedi doit annoncer d’importantes décisions politiques ce dimanche.

Tout était prêt pour le départ de Joseph Kabila au Katanga ce samedi 5 décembre. Deux petits avions avaient spécialement été affrétés pour le déplacement de plusieurs cadres du Front Commun pour le Congo (FCC) qui devaient décoller pour Lubumbashi. Plusieurs collaborateurs de l’ex-chef de l’État étaient présents à l’aéroport de N’Djili, dont Kikaya Bin Karubi, son conseiller diplomatique, et Théodore Mugalu, son ancien chef de la maison civile.

Quelques minutes seulement avant le décollage, changement de programme : Joseph Kabila ne se déplacera pas. « On lui a signifié plus tôt qu’il ne pourrait pas voyager », évoque une source au sein de l’entourage de l’ancien président. Son avion, ses pilotes et tout le dispositif sécuritaire étaient pourtant prêts. Selon d’autres membres de la délégation contactés par Jeune Afrique, la Direction générale de l’immigration a refusé son départ « sur instruction de la présidence », sans donner davantage de détails.