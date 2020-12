Laurent Gbagbo entend rentrer en Côte d’Ivoire avant la fin de l’année 2020

L’ancien président ivoirien s’est vu remettre ce vendredi 4 décembre deux passeports : un diplomatique et un ordinaire.

C’est en personne, et en présence de son avocate Me Habiba Touré, que Laurent Gbagbo a reçu, vendredi 4 décembre, en fin de matinée, ses deux passeports des mains de la cheffe de cabinet du ministre ivoirien des Affaires étrangères et de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire à Bruxelles.

Selon l’un de ses proches, l’ancien président « est très heureux » de pouvoir enfin en disposer. C’est un acte qui « va dans le sens de l’apaisement », peut-on lire dans un communiqué de son avocate.

Sur le départ