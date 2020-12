Boumédiène sur Giscard : « Il cache un poignard marocain dans sa gandoura et sa djellaba »

Le mandat de l’ancien président français a vu à la fois un rapprochement entre l’Algérie et la France… et l’émergence de nouveaux sujets de friction qui empoisonnent encore les relations entre les deux pays.

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing, décédé le 2 décembre, entretenait des relations compliquées avec l’Algérie où il a été reçu en visite officielle en avril 1975. Réconciliation, Sahara occidental, immigration, les sujets de tensions n’ont pas manqué durant son quinquennat.

Giscard premier président français à visiter l’Algérie indépendante



La première étape vers une réconciliation entre l’Algérie et la France se déroule ce jeudi 10 avril 1975 lorsque le président français Valéry Giscard d’Estaing débarque à Alger pour une visite officielle de deux jours. C’est la première visite d’un chef d’État français après l’indépendance de juillet 1962 qui mit un terme à 132 ans de présence française dans le pays.

La visite de Giscard est d’autant plus historique que quatre ans plus tôt, en février 1971, Alger et Paris étaient au bord de la rupture après la décision du président Houari Boumédiène de nationaliser les hydrocarbures dont le monopole de production était encore détenu par les Français.