« Tout ce que Donald Trump déteste » : Karine Jean-Pierre, la future voix de Joe Biden

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a nommé une équipe exclusivement féminine pour gérer sa communication à la Maison-Blanche. Parmi ces porte-voix, la (quasi) francophone Karine Jean-Pierre, sa future attachée de presse adjointe qui fut également la directrice de campagne de Kamala Harris.

1. Haïtienne

D’origine haïtienne, Karine Jean-Pierre naît en 1977 à Fort-de-France, en Martinique, où ses parents émigrent pour fuir la dictature du régime Duvalier.

À l’âge de cinq ans, elle s’envole en direction de New York et plus précisément du Queens, où elle grandit. Ses parents, séduits par le mythe du rêve américain, sont vite déroutés par les conditions de vie des immigrés aux États-Unis. Ingénieur de formation, son père se résout au métier de chauffeur de taxi et sa mère entame une carrière d’aide-soignante à domicile.

2. Formée à Columbia

En 2003, elle obtient un master en Affaires publiques dans la prestigieuse université de Columbia. Elle y fait un retour en 2014, cette fois pour donner des cours.

3. Lesbienne