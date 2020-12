Félix Tshisekedi a demandé mardi au haut commandement militaire ainsi qu’aux chefs de la police nationale de réitérer leur loyauté à son égard. Un engagement qui intervient alors que le président congolais, engagé dans un bras de fer avec Joseph Kabila, s’apprête à annoncer d’importantes décisions politiques.

La rencontre aura duré quatre heures. Quatre heures au cours desquelles le président congolais a discuté avec tout ce que les forces armées et la police nationale comptent de généraux et d’officiers supérieurs. Mardi 1er décembre, Félix Tshisekedi, qui devrait très prochainement livrer ses conclusions du dialogue entamé il y a un mois dans l’optique de constituer une « union sacrée » autour de sa personne, avait aussi un message à transmettre : l’armée et la police doivent s’acquitter des missions qui leur sont dévolues, en particulier la « loyauté » envers les institutions, au premiers rang desquelles le président de la République…

Prenant la parole sur les marches du Palais de la Nation où venait de se dérouler la rencontre, le général Léon-Richard Kasonga, porte-parole de l’armée, a assuré que « militaires et policiers » demeurerons « apolitiques et républicains ». Face à ce qu’il a qualifié de « vicissitudes du moment », il a par ailleurs assuré que les militaires restaient « attachés aux valeurs démocratiques ».

La mise en garde de Tshisekedi