Burkina Faso : Komboïgo devant Diabré, la nouvelle donne au sein de l’opposition

Les résultats des législatives confirment l’ascendant pris sur l’opposition par Eddie Komboïgo, candidat du CDP de Blaise Compaoré, au détriment de Zéphirin Diabré, le désormais ex-chef de file de l’opposition.

L’image est forte. « Roch » et « Zeph », tous deux vêtus d’un boubou en Faso Dan Fani, installés côte à côte dans les confortables fauteuils du QG de campagne du président sortant, dont la Commission électorale a annoncé quelques heures plus tôt la victoire par « coup KO », avec 57,87% dès le premier tour. Si le premier arbore le sourire gourmand du vainqueur tout juste déclaré, l’expression du second, dont le visage est partiellement caché par le masque de protection, est moins lisible. Si sourire il y a, on imagine qu’il doit être un peu crispé.

En ce vendredi 27 novembre, Zéphirin Diabré n’est certes pas le seul candidat malheureux à être venu en personne féliciter Roch Marc Christian Kaboré, mais le président de l’Union pour le progrès et le changement (UPC) est le principal opposant à avoir fait le déplacement.

Celui qui espérait incarner le « vrai changement » et créer la surprise a finalement terminé troisième avec 12,46% des suffrages, laissant la deuxième place à Eddie Komboïgo (15,48%). Ce dernier, qui concourrait sous les couleurs du Congrès pour la démocratie (CDP, de Blaise Compaoré), n’a pour l’heure pas officiellement salué la victoire du président sortant. « Nous avions dénoncé des irrégularités profondes qui ont entaché la sincérité des votes, nous attendons de fait l’avis du Conseil du constitutionnel avant de nous adresser à lui », glisse un proche de Komboïgo.

Retour du CDP

Cette différence d’approche augure-t-elle de la posture que prendront, dans les semaines et mois à venir, les deux opposants ? Laisse-t-elle entrevoir la réponse que les deux hommes adresseront à Roch Marc Christian Kaboré qui s’est posé en rassembleur, assurant être attaché à « la concertation et au dialogue permanent » ?