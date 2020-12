Cameroun : Louis Yinda et André Siaka, deux magnats à l’assaut des régions

Figures des milieux d’affaires camerounais, Louis Yinda et André Siaka sont en campagne chacun dans sa région : le Littoral et l’Ouest. Et tous deux rêvent d’en ravir la présidence.

Ils ont bâti leur réputation en dirigeant deux des plus grandes entreprises du portefeuille du groupe Castel, au Cameroun. Louis Yinda, 80 ans, a été pendant trente-six ans le directeur général de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam), et André Siaka, 71 ans, a passé vingt-six années à la tête de la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC). Deux longues carrières de chefs d’entreprise qui ont fait d’eux des incontournables dans les milieux d’affaires camerounais, malgré leur retrait de la direction de ces deux géants locaux de l’agro-industrie.

Toujours administrateur du groupe Somdiaa, Louis Yinda est ainsi toujours régulièrement consulté en raison de sa longue expérience et de sa maîtrise du secteur agro-industriel en Afrique, pendant qu’André Siaka, fondateur et patron de Routd’Af, une entreprise de BTP, est l’un des hommes d’affaires les plus réputés du pays.

Dans l’arène politique

Mais le profil des deux hommes, jusqu’ici essentiellement tournés vers le monde des affaires, pourrait bientôt changer. Les deux magnats ont en effet décidé de s’imposer dans l’arène politique en prenant part, pour la première fois, à des élections.