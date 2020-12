Qui est le nouveau chef d’Aqmi, Abou Obeida Yousouf al-Annabi ?

Après la mort en juin 2020 d’Abdelmalek Droukdel, le nouvel émir d’AQMI prend la tête d’une organisation terroriste affaiblie. Les détails sur son parcours.

Plus de cinq mois après l’élimination d’Abdelmalek Droukdel, chef suprême d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique, l’organisation a fini par choisir son successeur. Il s’agit de Yazid Mebarek alias Abou Obeida Yousouf al-Annabi.

Ce n’est pas une surprise. Le nouveau chef de l’organisation terroriste est un compagnon de longue date de son fondateur Abdelmalek Droukdel, avec qui il a créé le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) en 1998 et participé à la transformation du groupe en franchise d’Al-Qaïda en janvier 2007 après une prestation d’allégeance officialisant la création d’AQMI.

Militant actif du FIS

Yazid Mebarek est né en Algérie, en 1970, dans la ville d’Annaba, à 500 kilomètres à l’est de la capitale. À 19 ans, il devient militant actif du Front islamique du salut (FIS), parti islamiste crée en 1989 et dont Annaba et plus généralement l’Est algérien est alors un véritable bastion.