G20 : l’Arabie Saoudite fait passer des messages à Joe Biden

Iran, Yémen, Qatar, droits de l’homme, vente d’armes… L’élection de Joe Biden peut initier un changement de cap dans les relations entre Washington et Riyadh. Décryptage au lendemain du G20.

Si le sommet du G20, qui s’est tenu virtuellement dans la capitale saoudienne les 21 et 22 novembre, a privé Mohamed Ben Salman (MBS) d’une vitrine pour redorer l’image de l’Arabie saoudite, ternie par les accusations de violation des droits de l’homme, il lui aura au moins permis d’esquisser la future politique du royaume après l’élection de Joe Biden.

Et pour cause, les déclarations de campagne du président élu des États-Unis marquent une rupture claire avec la « carte blanche » que Donald Trump semblait avoir octroyé au pouvoir saoudien. Au mois d’octobre, Joe Biden a détaillé dans un communiqué comment les relations américano-saoudiennes pourraient évoluer : « Sous une administration Biden-Harris, nous réévaluerons nos relations avec le royaume, mettrons fin au soutien américain à la guerre de l’Arabie saoudite au Yémen et veillerons à ce que l’Amérique ne laisse pas ses valeurs à la porte pour vendre des armes ou acheter du pétrole. Notre attachement aux valeurs démocratiques et aux droits de l’homme sera une priorité, même avec nos partenaires dans le domaine de la sécurité ».

Deux ans après l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, « la mort de Jamal ne sera pas vaine, nous devons à sa mémoire de nous battre pour un monde plus juste et plus libre », a-t-il affirmé, évoquant même la possibilité de faire de l’Arabie saoudite un état « paria ».