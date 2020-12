RDC : au cœur du premier cercle de Moïse Katumbi 

Moïse Katumbi se ralliera-t-il à Félix Tshisekedi ? L’opposant, qui vient de lancer son nouveau parti, laisse encore planer le doute. Pour le conseiller sur cette initiative, l’ancien gouverneur du Katanga s’appuie sur un carré de fidèles collaborateurs.

Voilà près de deux ans qu’ils ne s’étaient pas vus. L’entretien, le 7 novembre au Palais de la Nation, entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi était l’un des rendez-vous les plus attendus des consultations politiques, entamées au début du mois par le président congolais. Face aux tensions qui minent sa coalition, nouée avec son prédécesseur Joseph Kabila, Tshisekedi envisage de nouvelles alliances pour essayer de renverser la majorité à son avantage et ainsi se donner plus de marge de manœuvre.

à lire RDC : Katumbi accepte de participer aux consultations de Tshisekedi

L’ex-gouverneur du Katanga, dont le nouveau parti, Ensemble pour la République, a été autorisé début novembre, dispose de 69 députés, un atout non négligeable pour le chef de l’État. Des contacts entre les deux camps, bien que discrets, sont entrepris depuis plusieurs mois. Pour le conseiller sur cet éventuel rapprochement, comme sur l’ensemble de son activité politique, Moïse Katumbi s’appuie sur un cercle restreint de fidèles collaborateurs.