Télétravail : Intelcia, Andela et Majorel ouvrent la voie en Afrique

La crise du Covid-19 a obligé de nombreuses entreprises à recourir au travail à distance. Au point que certaines d’entre elles comptent le pérenniser.

« Très sincèrement, nous étions timides sur le sujet. Les collaborateurs étaient intéressés, mais personne ne se sentait d’y aller ». Sanaa Benchekroun le concède, l’idée d’instaurer le télétravail quasi intégral à des milliers de collaborateurs de Majorel ne tentait pas vraiment ses collègues de la direction, ni les équipes qu’ils dirigent depuis Casablanca.

Le Covid en a finalement décidé autrement. Depuis mars, la directrice des ressources humaines pour la France, les Pays-Bas et la région Afrique du spécialiste des services externalisés supervise un vaste plan de télétravail valable pour près de 4 500 collaborateurs, soit environ 60 % des effectifs de Majorel sur la région.

Aux côtés des télécoms et de l’enseignement supérieur, l’outsourcing est l’une des activités économiques qui a le plus eu recours au télétravail ces derniers mois sur le continent. Et ce qui était conçu comme une mesure d’urgence avec le contexte de la crise sanitaire a finalement été pérennisé au sein de groupes comme Majorel, Outsourcia ou Intelcia.