RDC : Jeanine Mabunda, au cœur du bras de fer entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi

Arrivée au perchoir en avril 2019, elle s’est imposée comme un rouage stratégique du système Kabila… et comme le poil à gratter de Félix Tshisekedi.

Ce 9 novembre, Jeanine Mabunda remonte le tapis rouge du Palais du peuple sous les applaudissements. Un accueil chaleureux qui ferait presque oublier à la présidente de l’Assemblée nationale que, trois semaines plus tôt, c’était le chef de l’État congolais qui se faisait acclamer par ses partisans dans cette même salle du Congrès.

Venus en nombre assister à la prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, ces derniers avaient ce jour-là – et en chantant – appelé à la dissolution d’un Parlement toujours dominé par le Front commun pour le Congo (FCC), auquel appartient précisément Jeanine Mabunda. Deux jours plus tard, Félix Tshisekedi annonçait l’ouverture de consultations censées lui permettre de nouer de nouvelles alliances et de renverser la majorité à son avantage – ultime crise d’une coalition à bout de souffle.

Depuis, les députés ont recommencé à siéger, mais les tractations se multiplient derrière les portes closes du Palais de la nation, et l’avenir de la coalition au pouvoir, tout comme celui de la chambre basse, semble plus que jamais incertain. Et pour cause : le président congolais n’a pas caché à plusieurs de ses interlocuteurs qu’il n’excluait pas de dissoudre l’Assemblée nationale, qu’il accuse d’être en partie responsable des blocages actuels (une dissolution par ailleurs exigée par certains partenaires de Tshisekedi).