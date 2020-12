Richard Bielle (CFAO) : « Le développement de la classe moyenne africaine est indéniable »

Ambitions automobiles panafricaines, expansion dans la santé en Afrique du Sud et en Algérie, recentrage sur l’Afrique de l’Ouest pour le retail… Malgré la crise, le patron de CFAO croit toujours à l’essor des classes moyennes sur le continent.

Mi-novembre, CFAO a inauguré son douzième supermarché sur le continent, un Carrefour Market de 2000 m2 situé dans le centre commercial Douala Grand Mall au sein de la capitale économique du Cameroun.

Manière de montrer que, malgré la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, le groupe dirigé depuis 2009 par Richard Bielle et filiale à 100 % du conglomérat japonais Toyota Tsusho Corportation (TTC) depuis 2016, garde le cap.

Leader sur le continent dans la distribution automobile et pharmaceutique, CFAO (5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, 22 000 collaborateurs) entend se développer dans deux autres domaines : d’une part la grande distribution et la production de biens de consommation ; d’autre part les infrastructures, en particulier technologiques et énergétiques.

Ce pari, ambitieux en temps normal, se complique en période de crise, d’autant que le secteur automobile, qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe, a subi un coup d’arrêt. Il suppose aussi de voir CFAO – Compagnie française de l’Afrique occidentale à l’origine, officiellement devenu Corporation For Africa & Overseas en septembre – ajouter à son métier historique de distributeur-grossiste celui de producteur.

Entré chez CFAO en 1999, à l’époque où l’entreprise était détenue par PPR (groupe Kering), Richard Bielle met en avant la solidité financière de son actionnaire. Selon lui, la stratégie mise en œuvre permettra à la fois d’affirmer l’identité panafricaine du groupe (déjà présent dans 38 pays du continent) et d’investir dans des secteurs d’avenir.

Balayant les critiques portant sur la lenteur des avancées dans le domaine de la santé et sur les tâtonnements dans la grande distribution (retail), le patron de CFAO continue de croire en l’émergence d’une classe moyenne africaine.

Jeune Afrique : Quel a été l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités de CFAO ?

Richard Bielle : Nous avons vécu un premier trimestre [avril, mai et juin pour le groupe qui fonctionne sur l’exercice japonais du 1er avril au 31 mars] compliqué avec un groupe divisé en deux : nos activités dans le secteur automobile et des biens d’équipement quasiment à l’arrêt et, à l’inverse, celles liées aux besoins de base dans la santé et les biens de consommation plus sollicitées qu’habituellement.