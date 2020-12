Présidentielle américaine : « Au Maghreb, Joe Biden voudra réaffirmer le leadership des États-Unis »

Relations avec le Maroc et l’Algérie, dossier libyen, crise saoudo-iranienne… L’élection du nouveau président américain Joe Biden devrait en partie rebattre les cartes dans la région.

Pour Hafed El-Ghwell, chercheur américano-libyen auprès de l’université Johns Hopkins (Baltimore, États-Unis), Joe Biden veut signer le retour de la diplomatie américaine au Maghreb, région quelque peu délaissée par son prédécesseur, et ce malgré la crise libyenne.

Loin de la diplomatie transactionnelle de Donald Trump, le nouveau président américain devrait donc renouer avec une approche plus classique de la région, davantage orientée contre l’influence croissante de la Russie et de la Chine. La question des droits de l’homme, pour laquelle Donald Trump n’a jamais caché son désintérêt, devrait également marquer son retour dans les relations entre l’Amérique et le monde arabe.

Jeune Afrique : Comment le nouveau président américain Joe Biden perçoit-il le Maghreb ?



Hafed El-Ghwell : Le Maghreb est une belle opportunité pour lui de réaffirmer le leadership américain et de faire face sérieusement à la Russie et à la Chine. Au sein de cette région, il pourra y poursuivre le travail démarré par Barack Obama et mis en suspens par l’administration Trump.

Prenons d’abord la Tunisie. Joe Biden est convaincu que la révolution de 2011 ne s’est pas soldée par un échec. Actuellement, le pays dispose d’une des constitutions les plus progressistes du monde.