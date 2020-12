Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara recadre ses troupes

Le président ivoirien a convoqué plusieurs de ses ministres et des cadres de son parti pour faire le point sur les violences pré et postélectorales.

Réunion de crise, jeudi, à la présidence ivoirienne. Alassane Ouattara a convoqué les membres de son gouvernement et les personnalités du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) issues des seize régions touchées par des violences avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre. La séance de travail se déroule à huis clos, dans la salle des pas perdus du petit palais, et ne figure pas à l’agenda présidentiel officiel.

Le chef de l’État a demandé à plusieurs de ses ministres et des cadres du RHDP de lui dresser un point de la situation. Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti présidentiel, Alain-Richard Donwahi, le ministre des Eaux et forêts et Aka Aouelé, le ministre de la Santé ont alors tour à tour pris la parole, stigmatisant « une jeunesse droguée et instrumentalisée par l’opposition », rapporte un participant à cette réunion, sous couvert d’anonymat.

Ministres recadrés