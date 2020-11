Umaro Sissoco Embaló : « Je ne m’ingère pas dans les affaires de la Côte d’Ivoire »

Le président Bissau-Guinéen, qui rentre d’un séjour auprès de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, s’est à plusieurs reprises exprimé contre les troisièmes mandats en Afrique de l’Ouest. Ce qui ne l’empêche pas d’être très prudent sur l’élection présidentielle ivoirienne et un peu moins sur la guinéenne.

Jeune Afrique : Vous étiez à Oyo le 1er novembre, reçu par le Président Sassou Nguesso en compagnie de votre homologue de la RDC Félix Tshisekedi. De quoi avez-vous parlé ?

Umaro Sissoco Embaló : Je m’y suis rendu pour déposer une gerbe sur les tombes des parents et de la fille du Président Denis Sassou Nguesso. C’est une cérémonie qui a lieu chaque 1er novembre à Oyo. Puis nous avons dîné à trois et nous avons parlé de la situation dans nos pays respectifs. Rien de plus.

Avez-vous évoqué le cas de la Côte d’Ivoire et de son élection présidentielle contestée ?