Une fois ses consultations politiques achevées, Félix Tshisekedi devrait prendre des décisions fortes pour refonder l’action gouvernementale, qu’il estime bloquée par Joseph Kabila.

Maintien de l’alliance entre le Front commun pour le Congo (FCC) et la Coalition pour changement (Cach) après rééquilibrage du rapport de force interne ? Cohabitation ? Dissolution de l’Assemblée nationale ? Recomposition de la majorité parlementaire, voire démission du gouvernement ? Les consultations ont beau avoir démarré le 2 novembre, Félix Tshisekedi, qui se sait attendu au tournant, est encore très loin d’avoir résolu l’équation politique.

Avec l’annonce, le 23 octobre, de ces consultations politiques, Félix Tshisekedi a osé un véritable pari pour tenter de sortir des tensions qui vont crescendo depuis plusieurs mois avec le FCC de Joseph Kabila : face à l’impossibilité de maintenir le statu quo au sein d’une coalition où les intérêts divergent trop et où la collaboration n’a souvent été qu’un vain mot, le président congolais s’est mis en quête d’une « union sacrée » autour de sa personne, cherchant de nouvelles alliances afin de renverser le rapport de force et de se donner plus de marge de manœuvre pour la suite de son mandat.

Pari risqué