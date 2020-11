Présidentielle en Guinée : Cellou Dalein Diallo toujours à l’offensive, mais sans alliés

Alors que la Cour constitutionnelle doit annoncer les résultats définitifs de l’élection présidentielle ce samedi, Cellou Dalein Diallo, pour partie isolé, mise sur le retour de la « stratégie de la rue ».

Jusqu’au bout, il a voulu y croire. Jeudi 15 octobre, c’est un Cellou Dalein Diallo épuisé par une tournée politique menée aux quatre coins du pays qui a fait un retour triomphal à Conakry. Casquettes vertes aux couleurs du parti et t-shirt à l’effigie de leur champion, les sympathisants de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) lui ont fait cortège, de l’aéroport de Conakry Gbessia jusqu’à son domicile dans le quartier de Dixinn. La foule était enthousiaste, le candidat s’est senti pousser des ailes. « Que Dieu me donne la force et l’intelligence de ne jamais trahir tout ce monde », a murmuré un Cellou Dalein Diallo ému à l’un de ses proches.

Mais à peine la porte de sa résidence franchie, l’émotion a laissé place à la politique. « Dès que nous sommes entrés chez lui, il a organisé une réunion de cabinet. Il nous a exhorté à transformer cette marée humaine en bulletins de vote, confie à Jeune Afrique Alpha Boubacar Bah, conseiller de Cellou Dalein Diallo chargé des relations extérieures ayant également coordonné sa campagne de 2020. Il nous a aussi demandé de plaider pour le rassemblement lors de nos sorties dans les médias ».

Autoproclamation surprise