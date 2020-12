Côte d’Ivoire, Cameroun… : Duval boucle le financement de ses projets africains

Outre l’immobilier commercial, son cœur de métier, le promoteur français vise aussi l’assurance, le forage ou encore le recyclage de déchets pour son expansion au sud du Sahara.

En début d’année, lors de la présentation de sa stratégie à Paris, Éric Duval avait bien évoqué ses ambitions d’internationalisation, en grande partie en Afrique. Mais il n’en avait guère donné les détails.

Cette fois-ci, le PDG du groupe immobilier français éponyme (720 millions d’euros de CA en 2019, 2,3 milliards d’euros de patrimoine), qui vise à atteindre le milliard d’euros de revenus d’ici 2025, est prêt à parler.

Éric Duval, qui table sur 60 à 70 millions d’euros de volume d’affaires en 2020 sur un continent où il revendique plus de 500 collaborateurs, travaille sur six projets d’immobilier « mixte » (commerces, bureaux, résidences d’affaires) d’une valeur de 100 à 150 millions d’euros.

70 à 80 % des financements sécurisés

Pour ces projets situés dans quatre pays la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Togo et le Rwanda, il a sécurisé le foncier et réuni, assure-t-il, 70 à 80 % des financements. « Nous travaillons avec des institutions de financement de développement, comme Proparco, des banques locales et internationales, mais nous investissons aussi en fonds propres » poursuit Éric Duval, sans préciser les montants concernés.