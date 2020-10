Présidentielle en Centrafrique : Crépin Mboli-Goumba, le candidat qui veut « tourner la page Touadéra »

L’opposant Crépin Mboli-Goumba, à la tête d’un groupe de sept députés, fait campagne sur l’insécurité et la présence russe pour l’emporter lors de la présidentielle du 27 décembre.

Lors de l’élection présidentielle de décembre 2015, Crépin Mboli-Goumba rêvait d’être le « Obama centrafricain » et de faire son entrée au palais de la Renaissance. Finalement il ne put se présenter, la Cour constitutionnelle ayant exclu toutes les personnalités liées aux régimes de transition. Quelques semaines plus tard, à l’occasion des législatives de janvier 2016, le leader du Parti africain pour la transformation radicale et l’intégration des États (PATRIE) prit une revanche et récola les fruits de sa popularité naissante avec la création d’un groupe parlementaire de sept députés.