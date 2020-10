En Guinée, un internet difficile d’accès à quelques jours de la présidentielle

Des travaux sur l’unique câble internet sous-marin reliant le pays au reste du monde perturbent le réseau depuis le 11 octobre.

« En raison de travaux sur le câble ACE, des perturbations pourraient être enregistrées sur le réseau du 10 au 15 octobre, de 0 h à 12 h. Orange s’excuse des désagréments ». Le 10 octobre, aux alentours de 18 heures en Guinée, les plus de 7,5 millions d’abonnés au premier opérateur de télécommunications du pays ont reçu ce SMS de service anticipant des problèmes de connexion à l’internet mobile.

De fait, dès le week-end et jusqu’au jeudi 15 octobre, des perturbations ont été constatées sur les connexions mobiles par plusieurs de nos sources alors même qu’Orange a annoncé le 12 octobre avoir lancé ses offres 4G+ dans les principales villes du pays.

Une intervention au large d’Abidjan

Contacté par Jeune Afrique, un porte-parole du groupe de télécommunications français, copropriétaire avec une dizaine d’autres opérateurs du câble de fibre optique international Africa Coast to Europe (ACE) confirme que « le consortium ACE réalise des travaux sur sa section entre la Guinée et la Côte d’Ivoire depuis dimanche et jusqu’au 15 octobre. Le lien entre les deux pays est coupé mais cela n’impacte pas le service internet en Guinée, compte tenu de la sécurisation du trafic, qui passe par d’autres chemins pendant la coupure », ajoute-t-il sans indiquer quel itinéraire de déviation a été choisi.