Guinée – Abdoul Kabèlè Camara : « En cas de deuxième tour, nous suivrons le candidat de l’opposition »

Le leader du Rassemblement guinéen pour le développement se présente pour la première fois à l’élection présidentielle. S’il affirme « s’attendre à la fraude », l’ancien membre du FNDC compte sur l’opposition pour l’empêcher.

L’alternance avant tout. Le candidat de l’opposition Abdoul Kabèlè Camara a définitivement rompu avec Alpha Condé, dont il fut pourtant le ministre de la Défense (2010-2015) et de la Sécurité (2015-2018). L’ancien patron du barreau guinéen, qui a fait une longue partie de sa carrière au Sénégal, a aussi été l’avocat du président sortant. En 2002, c’est d’ailleurs l’arrestation de celui qui est alors l’opposant du chef de l’État Lansana Conté qui provoque la rupture d’Abdoul Kabèlè Camara avec le Parti de l’unité et du progrès (PUP). Il rejoindra toutefois le gouvernement de consensus de Lansana Conté en 2007, où il héritera du portefeuille des Affaires étrangères.

Mobilisé contre la réélection du président sortant, Abdoul Kabèlè Camara en dénonce aujourd’hui les « promesses trahies » et « l’improvisation permanente » en matière de gouvernance. Il tire néanmoins une certaine fierté de la réforme des forces de défense et de sécurité, qu’il pilota lors de son passage à la Défense.

À 70 ans, ce natif de Coyah (Guinée maritime) concourt désormais sous la bannière du Rassemblement guinéen pour le développement (RGD), dont il est le leader depuis sa sortie du gouvernement en 2018. Mobilisé contre la modification de la Loi fondamentale, l’ancien député a rejoint les rangs du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) afin de faire barrage au troisième mandat d’Alpha Condé.

Il en a toutefois été exclu de fait pour avoir fait fi de son mot d’ordre de boycott, et ne répondra pas à l’appel à manifester lancé par ses anciens camarades du FNDC, jeudi 15 octobre. S’il s’affirme en faveur de « toute stratégie » visant à barrer la route à Alpha Condé et se dit prêt à soutenir le candidat de l’opposition en cas de second tour face à Alpha Condé, « quel qu’il soit », il assure préférer la politique « de porte-à-porte » à celle de la rue. Et s’en explique à Jeune Afrique.

Jeune Afrique : Vous évoquez dans votre programme un « nouveau pacte social » pour la Guinée. En quoi cela représente-t-il votre vision pour votre pays ?

Abdoul Kabèlè Camara : Ce pacte social est illustré par notre slogan, « mon pays, ma fierté ». Pour atteindre notre objectif, il est important de miser sur le rassemblement de tous les Guinéens, la réconciliation et le pardon. C’est en se basant sur ces fondamentaux que nous pourrons réaliser le développement de la Guinée, et ce, par tous les Guinéens. C’est la logique dite des « trois R » : rassembler, réconcilier et réaliser le développement.

Au niveau économique, quelles sont les principales mesures que vous estimez nécessaires pour atteindre ce développement ?