Tunisie : le premier cercle de Hichem Mechichi, le très discret nouveau chef du gouvernement

Bon connaisseur des rouages de la Kasbah, Hichem Mechichi compte sur ses solides connexions avec des énarques et d’ex-collaborateurs, mais aussi sur de puissants réseaux informels.

Haut fonctionnaire souvent décrit comme intègre, discret et bourreau de travail, le nouveau chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi, en fonction depuis le 2 septembre 2020, intrigue. À 46 ans, il a pourtant officié à des postes clefs et s’est fait connaître du grand public en tant que premier conseiller en charge des affaires juridiques du président Kaïs Saïed puis comme ministre de l’Intérieur, de février à septembre dernier.

Il a également occupé par le passé différents postes à la Kasbah, dont il connaît les rouages. Il a travaillé en tant que chef de cabinet auprès de personnalités appartenant à des tendances très éclectiques, d’Afek Tounes à Ennahdha.

D’abord au secrétariat d’État à la femme et à la famille, auprès de Neïla Chaabane (2014-2015) ; au ministère des Transports, puis aux affaires sociales sous Mahmoud Ben Romdhane (2015-2016) ; et enfin à la Santé, sous Samira Meraï et Imed Hamami (2016-2018), poste durant lequel il a également été choisi pour suivre la formation du très sélectif Institut de Défense Nationale pendant un an.

à lire Tunisie : Hicham Mechichi remporte une première manche contre Kaïs Saïed

On ne lui connaît ni appartenance politique ni associative et son passé loin de tout engagement, ainsi que ses réseaux, attisent la curiosité. Hichem Mechichi est avant tout un énarque — il a tour à tour été diplômé de l’ENA Tunis en 2002, puis de l’ENA Strasbourg en 2007 –, qui s’entoure de ses pairs. Voici les personnalités sur qui il peut compter.