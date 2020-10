Togo : qui est Victoire Tomegah Dogbe, la nouvelle Première ministre ?

Première femme à prendre la tête du gouvernement au Togo, Victoire Tomegah Togbe a prononcé sa déclaration de politique générale, le 2 octobre. Retour sur le parcours de cette pionnière, qui détient déjà un record de longévité ministérielle.

Nomination attendue

Sa nomination intervient plus de sept mois après la dernière élection présidentielle, qui s’est tenue le 22 février et à l’issue de laquelle Faure Essozimna Gnassingbé a été réélu pour un quatrième mandat. Un délai justifié, selon les autorités togolaises, par la pandémie de Covid-19. Son prédécesseur n’était resté en fonction que pour expédier les affaires courantes et le nom de Victoire Tomegah Dogbe circulait en coulisses depuis plusieurs semaines.

La nouvelle Première ministre a déjà formé son gouvernement et prononcé son discours de politique générale, le 2 octobre.

Pionnière

En succédant au discret Komi Sélom Klassou, qui était en poste depuis cinq ans, Victoire Dogbe, 60 ans, devient la première femme à prendre la tête du gouvernement au Togo. Elle emboîte ainsi le pas à Rose Christiane Ossouka Raponda, nommée Première ministre du Gabon au mois de juillet.

Son gouvernement, dont elle a annoncé la composition au soir du 1er octobre, comprend par ailleurs onze femmes, parmi 33 membres. Marguerite Gnakadé se voit notamment confier le très stratégique ministère des Armées.