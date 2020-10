Guinée : pourquoi Alpha Condé a fermé les frontières avec trois de ses six voisins

Le président guinéen a fermé, sans explication officielle, les frontières de son pays avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. En voici les raisons.

Lors de l’audience qu’il a accordée, le 1er octobre au Palais Sékhoutouréya, à une délégation conjointe de la Cedeao, de l’Union africaine et de l’ONU en visite à Conakry pour s’enquérir des conditions de la tenue de l’élection présidentielle du 18 octobre, le chef de l’État guinéen Alpha Condé s’est expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à ordonner le 27 septembre la fermeture des frontières avec trois des six voisins du pays : le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone.