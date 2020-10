Sur qui s’appuie Tewolde GebreMariam, le patron d’Ethiopian Airlines ?

S’il évite de multiplier les contacts à outrance, préférant filtrer ses relations, le dirigeant n’en a pas moins constitué un solide réseau.

Il fêtera en janvier ses dix ans à la tête d’Ethiopian Airlines. Et Tewolde GebreMariam, son directeur général, aurait de quoi se féliciter du chemin parcouru.

Cinquième compagnie du continent en 2010 derrière South African Airways, Egyptair, Royal Air Maroc et Kenya Airways, Ethiopian Airlines est devenu dans l’intervalle un géant des airs, ayant triplé sa flotte (120 appareils aujourd’hui contre une quarantaine à l’époque) et son chiffre d’affaires (de 1,3 milliard de dollars en 2010 à 3,9 milliards de dollars sur la période 2019-2020) tout en développant son hub d’Addis, qui relie désormais près de 130 destinations (contre 80).

Mais la crise sanitaire est passée par là, venant contrarier et retarder son ambitieux plan de développement. Le manque à gagner du transporteur s’élève d’ores et déjà à plus d’un milliard de dollars. Une épreuve qui lui a malgré tout permis de démontrer sa résistance et sa souplesse, puisqu’il a pu dégager de la trésorerie, à hauteur de 44 millions de dollars depuis le début de l’année, grâce notamment à la conversion de plus de quarante avions de ligne en cargo, signe que la stratégie de diversification des activités qu’il a mise en œuvre porte ses fruits.

Croyant toujours dans le potentiel du ciel africain, Tewolde GebreMariam a confirmé le 5 octobre sa volonté de créer une coentreprise pour relancer South African Airways. Mais, en bon homme d’affaires, il fournira plutôt de l’expertise, des équipages, des services de maintenance et des appareils. Hors de question d’investir du cash ou d’éponger les dettes, a-t-il affirmé. Jeune Afrique dévoile la liste de ceux qui, en coulisses, le conseillent.