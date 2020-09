Football : pourquoi la fédération malgache cumule-t-elle les dettes ?

La Fédération malgache de football a de lourdes dettes à son compteur. Les performances de la sélection nationale lors de la CAN 2019 lui avaient pourtant permis de renflouer ses caisses…

Il y a un petit peu plus d’un an, lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Égypte, Madagascar a atteint les quarts de finale face à la Tunisie (0-3), après avoir notamment battu le Nigeria au premier tour (2-0) et éjecté la RD Congo (2-2, 4-2 aux t.a.b).

À leur retour au pays après cette toute première participation à une phase finale, les Baréa, entraînés par le Français Nicolas Dupuis, ont été fêtés comme des héros. Cette performance est ainsi venu renforcer l’orgueil de Madagascar, l’ego des joueurs… et, accessoirement, les finances de la Fédération malgache de football (FMF).

En effet, la Confédération africaine de football (CAF) lui a versé deux importantes sommes : 260 000 dollars de prime de qualification – dont 90 000 dollars partagés entre les joueurs – et 1,05 millions de dollars de prime de performance – dont 650 000 dollars versés aux internationaux.

Dettes et primes non versées

L’instance a donc récolté au total 570 000 dollars. Pourtant, des questions financières se posent encore aujourd’hui.