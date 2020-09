Guinée : comment Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo mènent campagne

Dans une campagne qui prend des allures de duel entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, sur qui s’appuient les deux candidats pour convaincre ? Et quelle est leur stratégie ? Décryptage.

La campagne est officiellement lancée. Dans la course qui vient de s’engager, la bataille pour convaincre les électeurs guinéens s’annonce particulièrement intense entre les deux principaux candidats : Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, et son adversaire de toujours, Cellou Dalein Diallo, qui, après avoir tourné le dos à la stratégie du boycott prôné par une partie de l’opposition, mène sa troisième campagne présidentielle face au président sortant.

Et dans cette course pour le palais Sékhoutouréya qui prend des allures de duel, les stratégies commencent à se dessiner. Et elles sont en partie liées aux hommes et aux femmes qu’ils se sont choisi pour lieutenants.

Alpha Condé : la carte Ibrahima Kassory Fofana

Du côté d’Alpha Condé, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, qui était déjà son directeur de campagne en 2015, rempile. C’est d’ailleurs lui qui est apparu sur les écrans de la télévision nationale dans le premier spot de campagne diffusé par le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG – Arc en ciel, parti présidentiel) – chaque candidat dispose de 7 minutes d’antenne par jour – pour exposer les axes sur lesquels Alpha Condé s’appuie pour tenter de se faire réélire.