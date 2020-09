Présidentielle en Centrafrique : les coulisses de l’entrée en campagne de Touadéra

Après les candidats à la présidentielle François Bozizé, Martin Ziguélé et Anicet Georges Dologuélé, le chef de l’État Faustin-Archange Touadera organisera son congrès du 24 au 26 septembre. Avec le plus grand nombre possible de partenaires étrangers.

Comme l’ancien président François Bozizé, qui prépare une tournée entre N’Djamena, Brazzaville et Paris, Faustin-Archange Touadéra (FAT) a mis ses troupes en ordre de marche pour convaincre les partenaires étrangers de la Centrafrique de soutenir sa candidature pour la présidentielle, dont le premier tour est en principe fixé au 27 décembre prochain.

Selon nos informations, c’est l’ancien Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji qui est à la manœuvre. Celui-ci s’est entretenu avec plusieurs diplomates en poste à Bangui, officiellement pour les inviter à participer au congrès du Mouvement cœurs unis (MCU), du 24 au 26 septembre, lors duquel FAT doit être investi candidat.