Maroc, Côte d’Ivoire, Nigeria… Helios et Fairfax lèvent le voile sur leur stratégie

Tope Lawani et Babatunde Soyoye, à la tête de la société d’investissement Helios Investment Partners, ont partagé lors d’une conférence aux investisseurs leur vision des pays ciblés dans le cadre de leur nouveau partenariat avec le canadien Fairfax.

« Cette transaction a un potentiel énorme ! », a déclaré Prem Watsa, le président du conseil d’administration de Fairfax Africa, le 18 septembre, alors que le closing définitif de l’accord entre Helios et Fairfax rendu public mi-juillet est attendu pour fin octobre.

Deux mois après avoir annoncé la fusion de leurs activités africaines, les dirigeants du capital-investisseur panafricain Helios Holding et du fonds canadien Fairfax Africa ont esquissé les grandes lignes de leur stratégie lors d’une conférence virtuelle. Ils ont notamment évoqué leurs points de vue concernant les pays qu’ils ciblent en priorité sur le continent. Alors que ce partenariat doit donner naissance au fonds permanent Helios Fairfax Partners Corporation (HFP), un poids lourd panafricain du private equity coté à la Bourse de Toronto.

« Nous sommes très optimistes à propos de certains pays, et moins optimistes sur d’autres », a affirmé Tope Lawani, cofondateur aux côtés de son compatriote Babatunde Soyoye d’Helios Investment Partners. Le Nigérian a cité la Côte d’Ivoire mais surtout le Maroc et l’Égypte comme pays où les « perspectives d’investissement en Afrique » sont les plus intéressantes pour le moment.

