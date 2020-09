Mdundo, la « Spotify africaine » qui rêve de grandeur

Tout juste cotée à la Bourse danoise, la start-up musicale a dévoilé un plan de développement ambitieux. Mais son modèle fondé sur la publicité risque de se heurter à une concurrence déjà rude.

Implantée au Kenya et active dans 15 pays africains (dont le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie, le Nigeria et le Ghana), la plateforme musicale Mdundo a levé 6,4 millions de dollars lors de son entrée le 1er septembre à la Bourse du Danemark, pays d’origine de son PDG, Martin Nielsen, et des Business Angels qui ont financé le lancement de l’entreprise.

Cette dernière, qui a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 450 000 couronnes danoises (60 000 euros), revendique cinq millions d’utilisateurs et veut porter ce chiffre à 18 millions, sur 21 marchés, dans deux ans.