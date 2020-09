Maroc – Maël Renouard : « Hassan II a laissé une trace profonde dans la mémoire collective »

Auteur de « L’historiographe du royaume », roman figurant sur la 1ère liste du prix Goncourt, ce Normalien de 41 ans confie à JA ce qui l’a conduit à s’intéresser au royaume et à son défunt monarque, Hassan II.

Le livre de la rentrée auquel Tahar Ben Jelloun prédisait il y a quelques semaines qu’il ferait beaucoup de bruit semble bien parti pour connaître une grande destinée : inattendu sur le fond comme sur la forme, L’historiographe du royaume (éd. Grasset) est déjà sur la 1ère liste du Goncourt.

Écrit dans un style ultra classique qui frise la préciosité, le premier roman de Maël Renouard dresse un portrait inédit de Hassan II, à travers les aventures du narrateur, Abderrahmane Eljarib, son historiographe.

Un choix original pour cet ancien enseignant de philosophie à la Sorbonne qui n’a jamais mis les pieds au Maroc et qui, selon ses propres dires, n’a aucun lien avec le royaume, « sinon le très grand intérêt pris à étudier son histoire en écrivant ce roman ».

Les Marocains sont convaincus que l’auteur est le « nègre » d’un proche du roi Mohammed VI

Ce qui alimente les rumeurs les plus farfelues au royaume, les Marocains étant convaincus que ce Normalien de 41 ans, qui a été plume de François Fillon quand ce dernier était Premier Ministre, est le « nègre » d’un proche de Mohammed VI. Le nom de Hassan Aourid est notamment évoqué : comme le narrateur, cet ancien camarade de classe du roi a été historiographe du royaume, avant d’être écarté de la cour.

Une piste balayée d’un revers de la main par Maël Renouard, qui assure n’avoir jamais rencontré Aourid, ni même s’être inspiré de son histoire, son récit se déroulant entre 1940 et 1972, période où Aourid n’était peut-être même pas né…

Mais alors, qu’est-ce qui a pu pousser ce Parisien « So cinquième arrondissement », qui n’a jamais mis les pieds au Maroc, ni écrit un texte sur le royaume ou même sur le monde arabe… à consacrer un roman à Hassan II ?

D’un roi soleil à l’autre

L’écrivain parle d’une certaine attirance. Pas pour Hassan II au départ, mais pour Moulay Ismaël, sultan du grand empire chérifien (1646-1727), contemporain de Louis XIV. Au fil de ses recherches sur celui qui était l’égal du roi soleil de Versailles, il croise la figure de Hassan II, qui l’accroche, et chez qui il décèle un potentiel hautement littéraire.

Il se lance alors dans un vaste travail documentaire sur le défunt monarque, en se basant sur différents livres. Mais également sur des vidéos d’interviews de Hassan II, des archives de magazines marocains, etc.

Le résultat est un roman érudit, qui mêle savamment fiction et réalité, et où on découvre des facettes pas toujours connues de Hassan II. Un personnage mort il y a plus de 20 ans mais qui continue de fasciner. Au Maroc comme ailleurs visiblement.

Jeune Afrique : Comment vous est venue l’envie d’écrire ce roman ?

Maël Renouard : C’est une idée ancienne. J’ai eu envie, en 2001, d’écrire un petit texte sur Moulay Ismaël, dans l’inspiration des Vies imaginaires de Marcel Schwob. J’en ai écrit à peine quelques pages, puis l’ai abandonné.