Malgré la crise, le FMI réaffirme son soutien aux autorités angolaises

Même si le coronavirus complique les réformes, l’institution a augmenté de près de 800 millions de dollars le montant de l’enveloppe destinée à Luanda.

Un milliard de dollars. C’est la somme que le FMI a décidé de débloquer en faveur de l’Angola, le 16 septembre, à l’occasion du troisième examen de l’accord conclu le 7 décembre 2018, pour un montant total et initial de 3,7 milliards de dollars sur trois ans.

Cette somme sera finalement revue à la hausse, avec 765 millions de dollars supplémentaires, du fait de la crise liée au coronavirus et à la chute des cours du pétrole, et ce même si tous les critères de performance et objectifs indicatifs n’ont pas été atteints par Luanda.