Afrique-Europe : le sommet UE-UA est reporté à 2021

Le sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine, qui devait se tenir les 28 et 29 octobre, est reporté à 2021. Un délai qui pourrait permettre à l’UA d’avancer sur le dossier de la ZLECA, et d’arriver renforcée lors des négociations avec les Européens.

Aucune annonce n’a été officiellement faite par Bruxelles ou Addis-Abeba, mais la rumeur qui courait déjà depuis le mois d’août vient d’être confirmée : le sixième sommet entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) est repoussé pour cause de pandémie.

Attendu pour se dérouler physiquement à Bruxelles les 28 et 29 octobre, ce rendez-vous très attendu a été reporté à 2021, sans plus de précision.

Sortir de l’impasse

Un temps envisagée pour se tenir avant la fin de cette année, l’organisation d’un « sommet virtuel », soutenue par le président en exercice de l’UA, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a vite été abandonnée.