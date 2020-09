Succession d’Adamou Ndam Njoya au Cameroun : l’UDC se déchire

Six mois après le décès d’Adamou Ndam Njoya, une guerre de succession fait rage au sein de l’UDC. Deux des trois vice-présidents du parti ont claqué la porte.

Attablé face à un parterre d’invités triés sur le volet et conviés dans un restaurant du 1er arrondissement de Douala, Cyrille Sam Mbaka paraît nostalgique. Ce 10 septembre, ce baobab de la scène politique camerounaise s’apprête à rompre avec trente années d’engagement au sein de l’Union démocratique du Cameroun (UDC, opposition).

Pour tourner cette page de sa vie militante, il s’est entouré de quelques unes des personnalités avec lesquelles il en a partagé les moments forts. Il y a là l’activiste Mboua Massock, la journaliste Henriette Ekwé, le patron du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), Anicet Ekane, le responsable de la communication du Social Democratic Front (SDF), Jean-Robert Wafo, ou encore le jeune patron du Peuple uni pour la révolution sociale (Purs), Serge Espoir Matomba.

« Je vous annonce solennellement mon départ de l’UDC », commence Cyrille Sam Mbaka. « C’est une rupture, un déchirement, un crève-cœur. Mais je le fais en toute connaissance de cause », ajoute-t-il, confirmant ce qui se murmurait depuis plusieurs jours déjà dans les salons feutrés de Douala, Yaoundé et Foumban. En à peine dix minutes, celui qui fut le plus proche collaborateur d’Adamou Ndam Njoya, président et fondateur de l’UDC décédé le 7 mars dernier, clôt son intervention. Il laisse la parole à Christophe Ndeuhela, qui annonce à son tour sa démission de son poste de troisième vice-président de l’UDC et claque la porte du parti.

Patricia Tomaino Ndam dans le viseur