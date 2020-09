Tchad-Israël : les dessous du rapprochement entre Idriss Déby Itno et Benyamin Netanyahou

Depuis deux ans, Idriss Déby Itno et Benyamin Netanyahou s’attèlent à renforcer les relations entre le Tchad et Israël. Enquête exclusive sur ce rapprochement diplomatique et sécuritaire.

Côté tchadien, un homme est à la manœuvre : l’un des fils du président, Abdelkerim Idriss Déby. C’est lui qui a rencontré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou le 8 septembre à Jérusalem pour évoquer la poursuite du rapprochement diplomatique entre leurs deux pays.

Formé à l’école française de N’Djamena et à l’académie militaire américaine de West Point, le fils de la première épouse d’Idriss Déby Itno, Hadja Halimé, a été directeur de la coopération militaire au ministère des Affaires étrangères. Il travaille sur le dossier israélien depuis mi-2018.

Selon nos informations, Idriss Déby Itno l’avait alors désigné pour accompagner l’homme d’affaires franco-israélien Philippe Hababou Solomon dans l’État hébreu, afin de remettre une lettre au Premier ministre, Benyamin Netanyahou. Le président tchadien, qui venait de rétablir les relations diplomatiques de son pays avec le Qatar, y exprimait son souhait de se rapprocher de Tel Aviv.