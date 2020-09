Deux siècles de résilience : les secrets de la longévité de Mauritius Commercial Bank

Bien que chahutée par la crise actuelle, la première et plus ancienne banque de Maurice continue à envisager son avenir avec sérénité.

« Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune ». Un secret de longévité, tiré de la sagesse populaire russe, que Mauritius Commercial Bank (MCB) s’est employé à appliquer. La première banque mauricienne est aussi la plus ancienne : elle vient de souffler ses 182 bougies, preuve que le suivi d’un « régime » adapté, engagé dès les premières années, y contribue.

« La banque est très diversifiée, bien gérée, avec des banquiers expérimentés et une solide gestion des risques », observe un analyste, bon connaisseur de la place port-louisienne. Selon lui, compte tenu de son ancienneté et de sa taille, la réussite de MCB est à relier avec l’histoire de Maurice et de son économie diversifiée.

Tout comme la petite île de l’océan Indien, la banque a su tirer parti de sa situation géographique et attirer les capitaux étrangers, année après année, par son système bancaire offshore, autant chéri des investisseurs que vilipendé par les ONG. Ainsi que par les autres secteurs économiques clés du pays : les services, l’agro-industrie, notamment la transformation de son sucre, et le tourisme haut de gamme.