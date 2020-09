Présidentielle en Centrafrique : Michel Djotodia, l’homme de Touadéra ?

De retour à Bangui à trois mois de la présidentielle, Michel Djotodia a lancé sa campagne de la « réconciliation ». Un programme de rencontres avec les forces en présence élaboré en lien avec le président Touadéra…

Depuis le 5 septembre et son retour à Bangui depuis Cotonou, Michel Djotodia ne chôme pas. L’ancien chef d’État a été reçu le 7 septembre par le président Faustin-Archange Touadéra pour évoquer la situation politique avant la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain.

Les deux hommes s’entendent bien, leurs échanges ont été facilités par le ministre des Transports et de l’Aviation civile, Arnaud Djoubaye Abazene, frère de l’ancien chef d’État. Selon nos informations, c’est ce ministre et Idriss Salao, ancien directeur de cabinet adjoint de Djotodia (et frère d’Aboubakar Salao, ancien directeur de la Banque des États de l’Afrique centrale), qui ont concocté le programme de l’ex-leader de la Séléka à Bangui.