[Série] 11-Septembre : comment Oussama Ben Laden a imposé son projet d’attentat (2/4)

Quand le chef d’Al-Qaïda commence à évoquer une attaque d’ampleur contre l’Amérique, la décision est loin de faire l’unanimité au sein de l’organisation.

Les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, et la réplique ratée des Américains, ne forcent pas l’enthousiasme de Abou Hafs pour la nouvelle orientation d’Al-Qaïda.

Peu à peu, les relations entre Oussam Ben Laden et son référent Charia mauritanien se font plus conflictuelles. Abou Hafs est de moins en moins présent aux réunions des cadres de l’organisation et préfère se consacrer à son Institut d’études islamiques et arabes à Kandahar, auprès du mollah Omar.

Ce dernier, en principe commandeur des croyants en Afghanistan, demande à nouveau à Ben Laden de suspendre ses projets d’actions militaires contre les États-Unis, et goûte peu le manque d’empressement de Ben Laden à lui obéir.

Désaccord

La nouvelle position de Abou Hafs auprès du chef des talibans n’est certainement pas étrangère à l’évolution de ses rapports avec le Saoudien. À qui il fait franchement part de son désaccord quant à sa manière de gérer l’organisation en soliste.