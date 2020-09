Togo : les avocats d’Agbéyomé Kodjo saisissent l’ONU

Alors que l’opposant togolais, qui se proclame « président élu », vit caché depuis le mois de juillet, ses avocats ont déposé un recours devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU.

S’il a « disparu » depuis le début du mois de juillet, Agbéyomé Kodjo, qui continue de dénoncer les résultats de la présidentielle du 22 février donnant une large victoire à Faure Gnassingbé, n’est pas pour autant absent de la scène médiatique. L’opposant, qui vit dans un lieu tenu secret par ses proches, multiplie les interventions dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Surtout, Agbéyomé Kodjo a décidé de changer de stratégie. Après avoir misé sur la mobilisation de ses troupes au Togo, et après en avoir été pour ses frais, il espère désormais obtenir des soutiens à l’extérieur du pays. Et il a mandaté deux avocats français, Me Pierre-Henri Bovis et Me Robin Binsard, pour mener la charge.

Procédure « symbolique »