RDC : des protégés de Kabila dans le viseur financier de Tshisekedi ?

Le président congolais Félix Tshisekedi s’appuie sur l’Inspection générale des finances pour décourager le détournement et la fraude et ainsi maximiser les recettes de l’État.

Selon nos informations, Félix Tshisekedi a personnellement demandé au mois d’août à l’Inspection générale des finances (IGF) de lancer des audits et des contrôles dans tous les secteurs les plus rentables pour l’État, mais aussi d’examiner les exonérations fiscales, non fiscales et douanières. L’IGF est dirigée par un proche du président, Jules Alingete Key. Cet ancien directeur de cabinet adjoint au ministère de l’Économie a longtemps officié au sein de cette structure avant d’en prendre la tête.

Activités présumées illégales