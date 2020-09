Comment le coronavirus a dopé l’activité de la tunisienne SAH Lilas

Après trois années délicates, la société de produits hygiéniques SAH Lilas voit ses ventes exploser et poursuit sa conquête des marchés africains.

Durant le confinement estival, les Tunisiens se sont rués sur les aliments non périssables (pâtes et riz), mais aussi sur les produits d’hygiène comme l’eau de Javel, les couches, le papier essuie-tout, etc… Cette frénésie de stockage se retrouve dans les très bons chiffres de SAH Lilas en 2020. Le groupe de quelque 4 000 salariés cofondé par Jalila Mezni et Mounir el-Jaiez en 2014 a augmenté, au premier semestre, ses revenus consolidés de 33,5 %, pour atteindre 328,8 millions de dinars (102,2 millions d’euros).

Si le cœur de métier – produits d’hygiènes pour bébés et adultes – a progressé de 15 % en moyenne, c’est surtout la forte activité de la filiale Azur détergent (eau de Javel, nettoyant surfaces, liquide vaisselle et produits pour machine à laver), ouverte en 2019, qui a tiré le groupe vers les sommets. Ses produits ont représenté 20 % des ventes de SAH sur les six premiers mois de l’année. Un succès qui devrait continuer car une seconde ligne de production de la marque de détergent sera opérationnelle en 2021.