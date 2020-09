Attaque terroriste en Tunisie : que sait-on des assaillants ?

Alors que le pays a une nouvelle fois été victime d’une attaque terroriste, les autorités ne laissent filtrer que peu de détails sur l’identité et les motivations des assaillants.

Il n’est pas encore huit heures du matin ce dimanche quand trois individus à bord d’un 4×4 prennent d’assaut le point de contrôle sécuritaire à l’embranchement entre Sousse, Akouda et El Kantaoui (Sahel).

L’endroit, connu des usagers de la Nationale 1, est une frontière virtuelle entre le bord de mer touristique, ciblé par plusieurs attaques dont celle d’El Kantaoui en 2015 (38 morts), les terres de l’intérieur et les faubourgs de Sousse.

à lire Un gendarme tué dans une attaque en Tunisie

L’attaque, perpétrée à l’arme blanche, vise deux agents de la garde nationale et fait un mort et un blessé. Quelques heures plus tard, Sofiène Selliti, porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste, annonce que les trois assaillants ont été abattus dans une école d’Akouda où ils s’étaient retranchés.

Les assaillants portaient des vêtements avec des slogans de Daech

Il ne mentionne pas l’arrestation d’un quatrième individu comme le rapportent les médias. Deux d’entre eux, Mohamed Amin et Ahmed Gueddas, étaient frères et natifs du bourg. L’aîné, 25 ans, était ouvrier dans une usine d’aluminium, le second en formation professionnelle tandis que leur complice, âgé de 30 ans, était originaire de Makthar (Nord-Ouest).