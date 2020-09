Lionel Zinsou : « Face au coronavirus, l’unité africaine est exemplaire »

Le banquier et ex-Premier ministre béninois Lionel Zinsou salue la coordination des dirigeants africains face à la crise du Covid-19. Il est le Grand invité de l’économie RFI-Jeune Afrique samedi 5 septembre à 12h10, heure de Paris, 10 h 10 TU.

Après avoir été banquier en France au sein de Rothschild, puis patron de la société d’investissement PAI Partners, l’ancien Premier ministre du Bénin Lionel Zinsou a cofondé en 2017 avec Donald Kaberuka la banque d’affaires Southbridge.

Conseiller d’États comme Djibouti et de grandes entreprises à l’image du groupe hôtelier Accor, le Franco-Béninois s’avoue surpris par la qualité de la réaction des dirigeants politiques africains face à la crise du Covid-19.

Il vante la résilience des économies du continent et accorde au passage un satisfecit inattendu au gouvernement béninois pour les progrès réalisés dans le secteur de l’agriculture. Il est le Grand invité du mois de l’émission Eco d’ici, Eco d’ailleurs, coproduite par Jeune Afrique et RFI, et diffusée sur RFI samedi 5 septembre à 12h10, heure de Paris, 10 h 10 TU. Extraits.

Moratoire

La prolongation du moratoire va être entérinée. Ce sera certainement officialisé soit fin septembre par le G20 soit durant les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire mi-octobre. Cela donne de l’espace budgétaire, de quoi financer les dépenses supplémentaires du Covid-19 et des plans de relances

Coordination

Je trouve que c’est une révolution. Je vois les méthodes de fonctionnement. Le président Ramaphosa rassemble toutes les semaines sept chefs d’États, après une réunion de quinze ministres des Finances, de façon à avoir des positions communes. Pour l’instant, aucun autre continent n’est à ce degré d’unité. Ce n’est pas que financier, c’est aussi social et sanitaire.

Fermeture des frontières Nigeria-Bénin

L’industrialisation ne peut pas se faire sur des marchés fragmentés mais sur des marchés avec des frontières ouvertes. Je regrette cela profondément. On est en train de parler d’une légère amélioration entre le Nigeria et le Bénin.

Bénin

Le Bénin travaille bien. Dans l’agriculture, le pays vient de faire la démonstration à laquelle personne ne s’attendait. Nous avons doublé la production de coton en quatre ans. Nous sommes devenu le premier producteur de coton d’Afrique l’Ouest. Nous avons augmenté à la fois les surfaces et les rendements, et cela correspond à un enrichissement réel des paysans. Et on a la même progression sur le maïs, le manioc, l’ananas, ou encore l’anacarde.

Réchauffement climatique

Nous ne polluons pas le monde, nous sommes agressés par la pollution du monde. Néanmoins, ce n’est pas pour cela que nous ne devons pas prendre en compte des phénomènes écologiques qui ont plus de conséquences, plus vite, chez nous que chez les pollueurs. Cela demande beaucoup de capital et nous sommes très en deçà de ce que nous pouvons faire.

Esclavage

C’est une question très importante sur le continent. L’esclavage, c’est extrêmement récent. En Afrique, après l’abolition en France – et pareil dans les colonies belges, anglaises et portugaises – on a institué le travail forcé. Le travail forcé n’a été aboli en France que par la loi Houphouët-Boigny de 1946. Ce sont des centaines de milliers de morts pour faire les grandes routes, les chemins de fer, les grandes déforestation de l’Afrique centrale. C’est l’esclavage sans la déportation… C’est un traumatisme très important.

Réparation

Il faut savoir qualifier les crimes comme des crimes (…) Il vaut mieux être clair sur la colonisation, l’esclavage et le travail forcé. La forme véritable de réparation, c’est d’arriver à une conscience mondiale des vraies valeurs sur ces sujets. Je ne suis donc pas pour les activistes de la réparation financière qui sont de moins en moins audibles.