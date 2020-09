Tunisie : qui est Ali Kooli, le « super ministre » de l’Économie ?

Cet ancien banquier, qui cumule les portefeuilles de l’Économie, des Finances et du Soutien à l’investissement, doit stopper d’urgence l’hémorragie des deniers publics.

Le 3 septembre, Ali Kooli a prêté serment et reçu une double passation, de Nizar Yaïche, ex-ministre tunisien des Finances, et de Selim Azzabi, qui détenait le portefeuille de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Celui qui s’apprête à prendre ses quartiers dans l’aile privée de l’ancien sérail des monarques de Tunis, devenu siège du ministère des Finances à la Kasbah, avait pourtant décliné le portefeuille des Finances proposé par les chefs de gouvernements précédents, Habib Jemli puis par Elyès Fakhfakh.

Mais il a convaincu Hichem Mechichi de rassembler différentes dimensions économiques au sein d’un seul ministère : l’Économie – un ministère qui avait disparu de l’organigramme gouvernemental depuis 2012 -, les Finances et le Soutien aux entreprises.

