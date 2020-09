Coronavirus : au Cameroun, les entreprises courent après les impayés de l’État

Sollicitées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, des entreprises attendent toujours que l’État règle la facture. Parmi elles, une dizaine d’hôteliers de Douala ayant accueilli des voyageurs en quarantaine.

Au Cameroun, une trentaine d’entreprises s’inquiètent de n’avoir toujours pas été payées pour des contrats passés avec le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Des impayés qui, selon elles, s’élèvent à plusieurs millions de F CFA et qui plombent la trésorerie de PME déjà durement frappées par la crise sanitaire.

Mes prestations non payées s’élèvent à plus de 4 millions de F CFA

« Mes prestations non payées s’élèvent à plus de 4 millions de F CFA [près de 6 100 euros] », affirme à Jeune Afrique Antoine Nzeubou. Lui a eu la charge de la conception et de la production de supports de communication pour le compte du ministère de la Santé. Cette somme, explique-t-il, représente « l’équivalent de [ses] bénéfices sur un trimestre ». « Les gros fournisseurs auxquels l’État a acheté du matériel médical ont été payés, s’offusque un autre opérateur. Alors pourquoi pas nous ? »

Facture explosée