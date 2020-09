Tunisie : Hicham Mechichi remporte une manche contre Kaïs Saïed

Après quinze heures de débats, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a accordé sa confiance au cabinet de Hichem Mechichi qui émerge de ce vote en véritable chef de gouvernement.

Il est près d’une heure du matin quand le rideau tombe sur une journée marathon ; des 201 députés présents, 134 élus – alors que le minima est fixé à 109 voix – ont accordé leur confiance à Hichem Mechichi et 67 ont exprimé leur refus. Ministre de l’Intérieur sortant et nouveau Chef du gouvernement, il a désormais la certitude d’avoir, au moins dans un premier temps, les coudées franches et un appui auprès de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Une première sous cette législature où les gouvernements ont tenté d’évoluer avec le soutien de Carthage.

Pour Mechichi, rien n’était gagné. Il a pris la parole au perchoir pour présenter son projet, son intervention ayant été précédée par les rumeurs les plus folles, certaines avérées. Après avoir été désigné par le président Kaïs Saied, dont il a été l’un des conseillers à Carthage, Mechichi a subi un revirement dû aux intrigues du Palais. Retour sur les péripéties qui ont accompagné la naissance de ce gouvernement.