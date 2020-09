Abdul Samad Rabiu (BUA Group) piste Dangote dans les hydrocarbures

Le tycoon nigérian vient de s’allier au groupe français Axens pour développer – lui aussi – une raffinerie. Les détails du projet.

Le spécialiste français des technologies et infrastructures industrielles, chimiques et pétrochimiques Axens a signé ce mardi 1er septembre un contrat de fournitures de technologies de raffinage pour le groupe BUA, l’un des principaux conglomérats industriels du Nigeria, dirigé par Abdul Samad Rabiu.

Un concurrent nommé Dangote

La nouvelle raffinerie de BUA Group, d’une capacité de production de 200 000 barils par jour (bpj), devrait être opérationnelle en 2024.

À titre de comparaison, celle développée par le magnat Aliko Dangote – première fortune du continent et présent comme BUA dans l’agro-industrie et le ciment– doit, elle, atteindre 600 000 bpj. Annoncée depuis plusieurs années et après de nombreux reports, la raffinerie devrait être opérationnelle au début de 2021.